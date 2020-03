Social – “Scudetto Juve a tavolino? No, grazie”. E Agnelli mette like al tweet

Il calcio giocato è fermo ormai da settimane, ma sui social non si smette mai di parlarne. Uno degli argomenti principali riguarda l’assegnazione eventuale del tricolore alla Juventus qualora il campionato venga definitivamente sospeso.

Il profilo twitter “La Terza Stella”, che fa capo ad un gruppo di sostenitori bianconeri, si è così schierato: “Sarebbe meraviglioso. E ancor più meraviglioso sei noi dicessimo no grazie!”. La notizia è che il presidente Andrea Agnelli si è esposto in prima persona, mettendo like al twet. Il patron della società bianconera ha virtualmente espresso così la sua opinione in merito alla vittoria del tricolore, nel caso in cui la stagione fosse sospesa.

In questo momento di grande incertezza del calcio, legata all’emergenza coronavirus, quella di Agnelli sarebbe una posizione importante. Al momento non ci sono comunque comunicazioni ufficiali del club, ma l’idea è che a parità di scelta, preferirebbero giocarsi la vittoria finale sul campo e non a tavolino.

Ecco il tweet:

