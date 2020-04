Il calcio è fermo da oltre un mese ed in questo periodo non eravamo davvero abituati: la situazione clamorosa di emergenza sanitaria che ha colpito tutto il mondo però passa in primo piano e dunque niente Inter e niente Serie A.

Stefano Sensi sul suo profilo Instagram ha pubblicato una foto con la divisa nerazzurra a San Siro per inviare un bel messaggio a tutti: “Quanto mi manchi Inter!”.