Social – Sensi non vede l’ora di tornare in campo: “Manca sempre meno”

“Manca sempre meno”. È di poche ma efficaci parole il post su Instagram di Stefano Sensi. Il centrocampista dell’Inter non vede l’ora di tornare in campo nonostante le probabili formazioni della vigilia lo vedano in panchina nella gara di Coppa Italia contro il Napoli.

Tutto il popolo nerazzurro si aspetta tanto in questo finale di stagione da Sensi: dopo il brillante avvio di campionato infatti l’ex Sassuolo si è un po’ smarrito tra infortuni vari e una condizione fisica difficile da ritrovare. A gennaio è arrivato anche Eriksen, arricchendo una concorrenza già molto folta in mezzo al campo. Questa pausa forzata dovuta al Coronavirus potrebbe essere arrivata al momento giusto per lui: ora con le pile cariche è pronto per lo sprint finale.