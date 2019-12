Social – Vacanze di Natale total relax per Bobo Vieri: altro scatto virale dell’ex Inter

Bobo Vieri non smette mai di regalare spettacolo. Appesi gli scarpini al chiodo, l’ex attaccante dell’Inter è diventata una vera webstar sui social, soprattutto su Instagram dove intrattiene i suoi follower con video, foto e storie divertenti.

Il numero 32 è in vacanza con la propria famiglia in attesa della fine dell’anno e si è concesso uno scatto davvero particolare che ha riscosso grande successo tra il suo pubblico. In totale relax su una sdraio, Vieri è completamente ricoperto da un telo con il solo volto scoperto. “Prenditela comodo Bob”, il messaggio che accompagna la foto.

