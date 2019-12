Social – Il Barcellona: “Back to work”. E la foto dell’allenamento ritrae Vidal. Voglia di ricucire?

I segnali ai tempi del mercato, o meglio: i segnali di mercato ai tempi dei social. Il filone è infinito, i casi sono moltissimi: a quelli già esistenti, si aggiunge oggi il tweet che il Barcellona ha pubblicato negli scorsi minuti, ritraente Arturo Vidal impegnato in una seduta d’allenamento con i blaugrana, con la didascalia: “Back to work”. Tradotto: di nuovo al lavoro.

Se questo sia un segnale di mercato – in realtà – non è dato saperlo: sono conosciuti, però, gli antefatti. La storia è nota. E’ notizia degli scorsi giorni, infatti, che Vidal abbia abbandonato il campo d’allenamento del Barcellona durante una sessione di lavoro dopo che gli sia stato comunicato che il suo nome non avrebbe figurato tra quelli degli undici titolari in vista del Clasico contro il Real Madrid, e questo – appunto – poche ore prima di una delle partite più sentite della stagione. Di lì si sono aperti – mediaticamente e, forse, non solo – gli scenari più diversi in tema di mercato: tra questi, ovvio, anche quello legato all’Inter, una società che da tempo lo segue con un allenatore che da tempo lo stima. Ora il Barcellona pubblica questo tweet: voglia di ricucire?

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!