Social – Zanetti nostalgico: “L’Inter va in finale, sensazione eterna di una partita storica”

E’ spesso indicata come una delle partite più importanti nella mente dei tifosi degli ultimi anni, quel Barcellona-Inter finito al Camp Nou per 1-0 in favore dei blaugrana. Era il 28 aprile del 2010, il giorno in cui la formazione nerazzurra allenata da José Mourinho, in 10 uomini per la maggior parte del match, strappò la sconfitta più bella della propria storia: un ossimoro che meglio di qualunque altra cosa racconta la sofferenza della conquista verso la finale di Madrid.

Così, protagonista da capitano vero di quella storica impresa che portò successivamente alla vittoria contro il Bayern Monaco e al coronamento del mitico Triplete, l’attuale vice presidente dell’Inter Javier Zanetti non poteva non celebrare sui social l’anniversario di quella partita. Ecco il post dell’argentino appena pubblicato su Twitter: “La sensazione eterna di una partita storica! “L’Inter è in finale, l’Inter va a Madrid”.