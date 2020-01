Solskjaer: “Non potevamo offrire un biennale ad Ashley Young. Voleva provare una nuova avventura”

Dopo aver nominato Harry Maguire come nuovo capitano, Ole Gunnar Solskjaer sempre in conferenza stampa ha raccontato i motivi che hanno portato al divorzio tra Manchester United ed Ashley Young. Come svelato dal tecnico norvegese, l’esterno inglese aveva bisogno di provare una nuova esperienza in un campionato diverso dalla Premier League. Inoltre, i Red Devils non sarebbero stati disposti ad offrire un biennale al calciatore, per via dell’età avanzata.

Questa la rivelazione di Solskjaer: “Ad essere sinceri, lo abbiamo fatto per Ashley. Ha 35 anni e se gli offrono un biennale da un’altra parte sta a lui decidere. Noi non eravamo pronti a offrirglielo. Ha servito il club nel migliore dei modi. È stato capitano e ha vinto trofei, coppe, campionati. Ora è arrivato il momento. Quando nella testa di Ashley è entrata la volontà di provare altro, allora perché non farlo? Voleva provare una nuova avventura e ha 35 anni. Ha fatto un fantastico lavoro e servito nel migliore dei modi il club. Penso che sia stata un’opportunità per lui. Abbiamo deciso di trattare il trasferimento perché è stata una persona leale con il club”.

