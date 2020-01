SONDAGGIO – Chi è stato il migliore in campo di Inter-Fiorentina?

Vince l’Inter di Antonio Conte e stacca il biglietto per le semifinali di Coppa Italia. Viola ko contro la Beneamata a San Siro in un match ricco di emozioni. Protagonista del primo tempo Antonio Candreva che realizza da pochi passi il gol del vantaggio e porta i suoi avanti. Caceres pareggia di testa in avvio di ripresa, il tutto prima del colpo da novanta di Barella che trascina i nerazzurri in semifinale. Vota con noi il migliore in campo del match!

Caricamento sondaggio...



Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!