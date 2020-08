SONDAGGIO – Chi è stato il migliore in campo di Inter-Getafe?

È stato il gol di Romelu Lukaku a sbloccare e indirizzare l’ottavo di finale di Europa League tra Inter e Getafe. Il gigante belga, in rete al minuto 33, ha centrato la porta per l’ottava gara consecutiva nella competizione. Decisivo, prima del raddoppio di Eriksen a pochi minuti dalla fine, anche un rigore fallito da Molina al minuto 75, arrivato per fallo di mano di Godin e calciato malissimo con palla direttamente sul fondo. Vota qui di seguito il migliore in campo di Inter-Getafe!

