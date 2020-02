SONDAGGIO PI – Provare a vincere l’Europa League o concentrarsi solo sul campionato? I tifosi si dividono nelle risposte

Dice Antonio Conte che non bisogna lasciare spazio ad alibi: e questo lo ripete sempre, in qualsiasi circostanza e in qualunque momento della stagione, ma – dice sempre Conte – l’Europa League “può spappolarti dal punto di vista mentale e fisico”. Lo ha detto, Conte, in televisione, nel post partita di Razgrad (leggi Ludogorets–Inter), e non prima di aver pronunciato la seguente frase: “La nostra strada in Europa League sarà quella di fare delle rotazioni e usare la competizione per dare spazio a chi ha giocato meno”. Una linea che, beninteso, si appresta a far discutere: perché, certo, la secondarietà della seconda competizione europea rispetto al campionato è un dato di fatto, ma lo è anche la somma di milioni (14 fumanti) che la competizione mette in palio, oltre alla possibilità di disputare la Supercoppa Europea e altro.

Passioneinter.com ha chiesto ai propri lettori – mediante un sondaggio lanciato sulle pagine social del sito – che cosa ne pensassero delle parole del tecnico nerazzurro: giusto dare la priorità assoluta al campionato (a scapito, quindi, dei risultati di Europa League), o è l’Europa League una competizione per la quale bisognerebbe puntare alla vittoria? I lettori, tendenzialmente, scelgono la seconda opzione: su Twitter, il 55% dei tifosi si è espresso in favore di un certo investimento di energie sull’Europa League, e su Facebook si è addirittura toccata la percentuale del 58%. Diverso il discorso nel sondaggio su Telegram, dove la maggioranza – il 53% – ha votato per dare la priorità al campionato.

Telegram: Priorità al campionato 53% – Bisogna vincere l’EL 47%

Twitter: Priorità al campionato 45% – Bisogna vincere l’EL 55%

Facebook: Priorità al campionato 42% – Bisogna vincere l’EL 58%



Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!