SONDAGGIO – Chi è stato il migliore in campo di Parma-Inter?

In una delle serate che poteva essere tra le più buie della stagioni, l’Inter ribalta il Parma negli ultimissimi minuti ed espugna il Tardini. Alla rete del primo tempo di Gervinho, i nerazzurri rispondono di testa con due difensore: de Vrij e Bastoni. Prima l’olandese rimette in partita i suoi all’84’ riaccendendo la speranza in campo, poi arriva il gol dell’ex 3′ più tardi con Bastoni che tutto solo in mezzo all’area di rigore non può far altro che correggere l’assist di Moses in rete. Decisivi i cambi operati nel corso del secondo tempo dal vice allenatore Stellini, responsabile in panchina a causa dell’assenza per squalifica di Conte.

Vota sul nostro sito il migliore in campo del match:

Caricamento sondaggio...

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!