SONDAGGIO PI – Il Barcellona insiste per Lautaro, cosa fare? Il parere spaccato dei tifosi

Si sta parlando tanto, forse anche troppo, del futuro di Lautaro Martinez. A parte l’interessamento divenuto di dominio pubblico del Barcellona nei suoi confronti, non ci sono stati particolari indizi di mercato da rendere plausibile una cessione dell’asso argentino a fine stagione. Anzi, da parte dell’Inter – come ribadito perfettamente questa mattina da Javier Zanetti – l’intenzione è quella di continuare a puntare sul Toro anche nei prossimi anni, offrendogli un nuovo contratto nel giro di pochi mesi.

Due giorni fa, in seguito all’ennesima notizia proveniente dalla Spagna circa il pressing del club catalano, la redazione di Passioneinter.com ha così lanciato un sondaggio rivolto ai propri lettori per leggere l’umore dei tifosi in caso di partenza di Lautaro Martinez. Ecco la domanda pensata nel nostro quesito: “Il Barcellona insiste per Lautaro Martinez. Cosa dovrebbe fare l’Inter con il suo numero 10?”.

Qui, invece, le risposte ottenute sui nostri canali social, che rivelano una spaccatura evidente sul tema tra i tifosi nerazzurri:

TELEGRAM: Tenerlo a tutti i costi 41% – Cederlo al prezzo giusto 59%

FACEBOOK: Tenerlo a tutti i costi 56% – Cederlo al prezzo giusto 44%

TWITTER: Tenerlo a tutti i costi 58.3% – Cederlo al prezzo giusto 41.7%

