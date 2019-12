SONDAGGIO PI – Emergenza contro il Genoa, giusto il recupero forzato di Sensi? La scelta dei lettori

Infortunati Barella, Sensi e Gagliardini; squalificato Brozovic ed in dubbio Borja Valero: l’unico centrocampista di ruolo disponibile per la sfida contro il Genoa è Matias Vecino. E’ emergenza totale per l’Inter di Antonio Conte che probabilmente si affiderà a Lucien Agoumé per affiancare l’uruguaiano.

Nelle ultime ore è uscita la notizia sul recupero di Stefano Sensi, che sta iniziando a lavorare con il gruppo dopo il lungo infortunio. Abbiamo chiesto ai lettori di Passioneinter.com se – in questo stato d’emergenza – sarebbe la cosa giusta forzare il suo recupero. I tifosi sono stati chiari nella risposta: no al rientro forzato dell’ex Sassuolo.

Ecco i risultati del sondaggio:

Twitter: Sì 34%; No 66%.

Telegram: Sì 37%; No 63%.

Facebook: Sì 40%; No 60%.

