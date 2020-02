SONDAGGIO PI – Ludogorets-Inter, giusto il turnover di Conte? La risposta netta dei tifosi

L’Inter inizia la sua avventura in Europa League dopo l’uscita contro l’Eintracht Francoforte dello scorso anno. I nerazzurri affronteranno il Ludogorets stasera per la gara nella gara d’andata, e giovedì prossimo nel ritorno. In un periodo molto denso di partite con anche campionato e Coppa Italia di mezzo, l’obiettivo di Antonio Conte è quello di gestire le energie il più possibile, far sì che la squadra possa arrivare al 100% a tutti gli impegni in programma.

Ecco che dunque non sono partiti per Razgrad Brozovic e Skriniar, il tecnico nerazzurro dovrebbe schierare un terzetto inedito in difesa composto da Godin, Ranocchia e D’Ambrosio. Giusto fare il turnover in una competizione internazionale? Noi di Passioneinter.com lo abbiamo chiesto ai lettori che hanno risposto in maniera netta: sono pienamente d’accordo con il mister. Ecco, di seguito, i risultati tramite i nostri canali social:

Telegram: 90% SI; 10 % NO.

Twitter: 82% SI; 18% NO.

Facebook: 86% SI; 14% NO.



