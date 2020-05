SONDAGGIO PI – Perisic, spunta l’ipotesi di un ritorno: ecco cosa ne pensano i tifosi

Pare ancora da delineare il futuro di Ivan Perisic, che ha trascorso questa stagione in prestito al Bayern Monaco. Il club bavarese pare soddisfatto del rendimento del croato, ma vorrebbe uno sconto dall’Inter sui 20 milioni che dovrebbe pattuire ai nerazzurri per riscattare l’esterno offensivo.

Per questo si è fatta strada l’ipotesi di un ritorno del croato in nerazzurro, Passioneinter.com ha chiesto ai tifosi sui social se gradirebbero un ritorno di Perisic come quarto attaccante. Ipotesi, però, sonoramente bocciata dai fan, che hanno risposto in maniera negativa.

Telegram: 36% si, 64% no

Facebook: 25% si, 75% no

Twitter: 33,3% si, 66,7% no

