SONDAGGIO PI – Rivoluzione in campo, la Uefa pensa alle 5 sostituzioni: i tifosi non hanno dubbi

Le organizzazioni calcistiche nazionali, europee e mondiali sono al lavoro per cercare di capire come tornare sul rettangolo verde di gioco al termine dell’emergenza sanitaria del coronavirus. L’obiettivo rimane quello al momento di portare a termine i vari campionati e ripartire per rimettere in moto l’intero sistema calcistico.

Sono al vaglio diverse soluzioni che potrebbero in qualche modo aiutare i club a fronteggiare una ripresa che si preannuncia infuocata dal punto di vista quantitativo, con tanti match che verrebbero disputati in poco tempo.

Tra queste Uefa e Ifab stanno valutando la possibilità di consentire 5 cambi invece di 3, sempre in 3 slot nei 90 minuti in modo tale da evitare che la sostituzione diventi un’arma tattica per far perdere troppo tempo.

Un’idea accolta positivamente dai lettori di Passioneinter.com, come confermato dai risultati del sondaggio lanciato sui vari canali social. Ecco i risultati:

FACEBOOK – 78% SI / 22% NO

TWITTER – 80% SI / 20% NO

TELEGRAM – 77% SI / 23% NO

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!