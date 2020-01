SONDAGGIO PI – Scambio Politano-Kessie, cosa ne pensano i tifosi? Tutti d’accordo sul possibile affare

Impazza il mercato in casa nerazzurra. Marotta ed Ausilio impegnati soprattutto in entrata, con il mirino fisso su Vidal ed Eriksen per il centrocampo e con le altre trattative – Young e Giroud su tutte – pronte ad infiammarsi nei prossimi giorni. Dirigenti interisti al lavoro anche in uscita, con il nome di Matteo Politano già accostato al Milan nelle scorse ore.

Proprio in merito a questa trattativa, la redazione di Passioneinter.com ha scelto di chiedere ai tifosi nerazzurri il proprio parere su uno scambio decisamente particolare. Matteo Politano in rossonero e Frank Kessie invece alla Beneamata. Passaggio del testimone tra i due, accolto con un’unica voce da parte della tifoseria interista. Alla domanda “Fareste lo scambio tra i due giocatori?”, i sostenitori dell’Inter hanno risposto così sulle nostre varie piattaforme social.

TELEGRAM: SI 25% – NO 75%

FACEBOOK: SI 23% – NO 77%

TWITTER: SI 26% – NO 74%

