SONDAGGIO PI – Sogno Scudetto? I tifosi nerazzurri ci credono ancora!

Il sogno Scudetto è ancora realizzabile? Secondo il sondaggio proposto da Passioneinter.com ai tifosi nerazzurri, la risposta è più che affermativa. Dopo la vittoria in un San Siro deserto contro la Sampdoria, con il risultato di 2-1, la squadra di Antonio Conte si è portata a -5 dalla Lazio e a -9 dalla Juventus, che però ha una partita in più.

In attesa della sfida con il Sassuolo, bestia nera dei nerazzurri, ecco i risultati del sondaggio sulla possibilità di raggiungere il sogno Scudetto:

Telegram: Scudetto sì 64%; Scudetto no 36%.

Facebook: Scudetto sì 68%; Scudetto no 32%.

Twitter: Scudetto sì 53%; Scudetto no 47%.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!