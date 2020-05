GdS – Spadafora propone la soluzione diretta gol in chiaro: si complica l’accordo Lega-Sky

Nella serata di ieri, il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ha confermato ai microfoni del TG3 la ripartenza del calcio italiano, con una data che balla tra il 13 ed il 20 giugno prossimi. Inoltre, ha proposto una soluzione che possa evitare assembramenti nei luoghi pubblici e che fornisca un servizio a tutti i cittadini: diretta gol in chiaro, come accaduto in Germania.

La Gazzetta dello Sport, però, riporta le difficoltà nell’attuare una proposta simile, come sottolineato dalle dichiarazioni del presidente del CONI Giovanni Malagò, ospite a Che tempo che fa: “Il ministro ha detto questo in modo chirurgico, ma del modello tedesco non puoi prendere solo un pezzetto. In Germania hanno trovato accordi con i broadcaster, con i calciatori e persino con i campionati inferiori, tra le loro Serie B e Lega Pro. Da noi, invece, ci sono ancora troppi punti interrogativi“.

In particolare, la soluzione diretta gol in chiaro sembra non essere attuabile perché comprometterebbe la trattativa tra la Lega Calcio e Sky, per il versamento dell’ultima rata per i diritti televisivi. Infine, ultimo ostacolo ma non per importanza, la proposta sarebbe valutata sul lungo periodo: un conto sarebbe attuarla per le prime due giornate di campionato, un altro verso sarebbe prolungarla fino al termine della stagione.

