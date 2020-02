Spalletti: “Bisogna tornare alla normalità. Io fermo? Si imparano molte cose”

Luciano Spalletti, ex allenatore dell’Inter, è intervenuto ai microfoni di Dribbling sull’emergenza coronavirus e sul periodo di inattività che lo ha portato alla Luiss. Ecco le sue parole: “I giovani ti danno delle notizie nuove e possono andare a farti conoscere cosa c’è bisogno per il futuro. Ora ho anche un po’ di tempo. Non è un peccato perché nel calcio è così, ci sono situazioni che bisogna accettare che a volte sono giuste e a volte meno. Succede che si passi dei periodi che si resta a guardare. Sono periodi importantissimi e se guardi bene c’è molto da imparare”.

CORONAVIRUS – “Ho girato in questi giorni perché vivo ancora a Milano, sono stato in Toscana. C’è bisogno di stare più sereni e tranquilli e normalizzare le cose”.

