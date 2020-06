Nonostante abbia allenato per due stagioni alla Scala del Calcio, il Giuseppe Meazza in San Siro, Luciano Spalletti ha voluto una personalissima “Scala del Calcio” tutta per sé. L’allenatore toscano mostra in un post su Instagram una particolare opera architettonica, mostrando le maglie di svariati campioni incontrati sul campo, che fossero suoi giocatori o rivali. Presenti diversi nerazzurri: Skriniar, Brozovic e Lautaro Martinez, tra gli altri.