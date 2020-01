Roma, Spinazzola: “Io sono rotto? E’ una follia, gioco nella Nazionale. Se sono deluso? Ha già detto tutto Petrachi”

Secondo Leonardo Spinazzola – giocatore della Roma al centro dello scambio saltato tra lui e Politano sull’asse Roma-Inter – definire se stesso come “rotto” è “follia”. Questo dopo che – riepiloghiamo la vicenda – il sopra citato scambio sia naufragato dopo che l’Inter avesse chiesto ulteriori test fisici per un giocatore su cui, numeri alla mano, qualche domanda sulla prestanza fisica c’era da farsela: così Marotta ha forzato la mano per l’interruzione di una trattativa che era già in fase di formalizzazione, e la Roma ha attivato i suoi legali per affrontare la controversia in tribunale.

Oggi, però, ha parlato direttamente Spinazzola, titolare nella Roma contro il Genoa e tra i migliori della formazione messa in campo da Fonseca nell’1-3 rifilato ai rossoblù: “Io sto bene – ha dichiarato, ai microfoni di Sky Sport, il calciatore – Sono un giocatore della Nazionale che ha girato belle squadre, ora sto alla Roma, è una follia dire che sono rotto. Ho corso tanto, mi sono allenato anche a Milano da solo in palestra. E appena tornato mi sono allenato con la Roma”.

Spinazzola ha poi concluso: “Ormai sono alla Roma e sto alla Roma. Penso solo a questa settimana perché dobbiamo stare molto attenti. Se mi sento deluso da qualcuno? Il direttore (Petrachi, ds della Roma, ndr) ha già parlato, io non voglio andare più avanti. Ora penso alla Roma, non sono questi i problemi. Abbiamo tutto nella vita e dobbiamo solo ringraziare”.

