Sport – Lautaro, il Barcellona non molla: Junior Firpo il nome nuovo per l’Inter

C’è anche il nome di Junior Firpo tra i profili che il Barcellona intende inserire all’interno dell’affare Lautaro Martinez. Come riportato infatti da Sport, l’esterno blaugrana, arrivato tra i catalani la scorsa estate, continua ad avere mercato nonostante non abbia disputato una grande stagione al Camp Nou ed il club potrebbe scegliere di inserirlo nella trattativa per tentare l’assalto a Lautaro Martinez.

Protagonista all’Europeo Under 21 in Italia con la sua Spagna, Junior Firpo vanta da sempre estimatori dalla Serie A, dalla Roma al Napoli passando per il Torino. Il club lo valuta per una cifra superiore ai 20 milioni di euro ma potrebbe scegliere di sacrificarlo per provare a convincere l’Inter nella trattativa per Lautaro Martinez. Il calciatore piace ai nerazzurri ed è stato scelto come rinforzo ideale sia per il presente che, in particolare, per il futuro. Lo spagnolo insegue la possibilità di conquistare spazio e minuti per mettersi in mostra e strizza l’occhio alla Beneamata, con il Barcellona pronto ad approfittarne per preparare l’assalto al Toro.

