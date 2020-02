Sportweek elogia Handanovic: “Leader e capitano vero”. Poi il duro attacco a Icardi

Attraverso le colonne di SportWeek, il noto giornalista Luigi Garlando ha elogiato il capitano dell’Inter Samir Handanovic per le parole pronunciate nel post-partita di Inter-Cagliari: “Le sue parole sono state preziose, perchè, dopo la sclerata di Lautaro e il silenzio costipato di Conte, hanno rappresentato al meglio l’immagine del club. Lei ha parlato da capitano vero, preoccupato della crescita di una squadra giovane. Assumersi responsabilità e rifiutare alibi aiuta a maturare e fortificarsi.

Poi, il giornalista prosegue sferrando un duro attacco all’ex capitano Mauro Icardi: “Diciamolo, Samir: prima di lei, i gradi di capitano erano finiti sul braccio sbagliato, nel modo sbagliato. La fascia non potrà mai essere un bonus contrattuale, ma un premio a valori e comportamenti. Mauro Icardi non si dimostrò degno. Lei invece rinnova la tradizione degli illustri capitani dell’Inter, da Facchetti a Zanetti, leader con l’esempio, uomini grandi nella sconfitta, non meno che nella vittoria“.

