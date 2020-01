Spunta Moses come alternativa a Spinazzola: piace l’esterno del Fenerbahce

I dubbi in merito all’affare Spinazzola avrebbero spinto l’Inter a guardarsi intorno, alla ricerca di possibili alternative per sostituire la trattativa con i giallorossi. Tra i profili analizzati dal club interista spunta anche Victor Moses, calciatore del Chelsea ma in prestito al Fenerbahce, indicato da Gianluca Di Marzio come uno dei possibili indiziati per la fascia dei nerazzurri.

Come riportato dal giornalista sul proprio sito, i nerazzurri avrebbero scelto di tenere d’occhio la pista che porta all’esterno, protagonista con la maglia del Chelsea agli ordini proprio di Antonio Conte. Il tecnico dei nerazzurri è pronto dunque a riabbracciare uno dei suoi fedelissimi, il tutto in attesa di risolvere la situazione relativa all’arrivo di Spinazzola, protagonista del caos creato nell’affare Politano. Moses la prima alternativa per la fascia secondo Gianluca Di Marzio.

