Stankovic di nuovo vicino all’addio all’Inter: sullo sfondo una panchina di prestigio

Era tornato all’Inter da dirigente meno di un mese fa ma si sa, nel calcio chi ha qualità resta sempre richiestissimo. Ed è per questo motivo che il futuro di Dejan Stankovic lo vedrebbe di nuovo protagonista lontano da Milano. Secondo quanto riportato da TMW, l’ex centrocampista interista sarebbe pronto a diventare il nuovo allenatore della Stella Rossa. Un passo in avanti questo dettato anche dall’aria di dimissioni che circonda Milojevic, attuale allenatore del club.

Rischia di durare dunque meno di un mese la seconda vita di Dejan Stankovic all’Inter. Il serbo è pronto ad ereditare la panchina della Stella Rossa, con l’attuale allenatore vicino alle dimissioni dopo le pesanti critiche ricevute in seguito al rendimento del club in Champions League. Nuovi scenari per “Deki” che lo vedrebbero protagonista su una panchina prestigiosa e dal nome importante: altro addio ai nerazzurri, ma questa volta per diventare protagonista in prima persona.

