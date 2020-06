Stanziato il fondo salva calcio da 21,7 milioni. Le parole di soddisfazione del presidente Gravina

Prima la crisi sanitaria, ora – inevitabilmente – si dovranno fare i conti con la crisi economica. L’Italia è rimasta in ginocchio per tre mesi a causa dell’emergenza Covid-19 ed ora sta cercando di rialzarsi. Anche il mondo del calcio da questo punto di vista è stato fortemente colpito e la FIGC ha così pensato di istituire un fondo per i club delle serie minori.

Come riporta La Repubblica infatti sono stati stanziati 21,7 milioni di euro da dividere per le società non di Serie A, quelle piccole realtà che a causa del Covid rischiano un immenso danno economico. Ecco le parole di soddisfazione del numero uno della Federazione, Gabriele Gravina: “”Un’iniziativa che non ha precedenti. Una grande assunzione di responsabilità che la Figc prende in favore del sistema calcio nel suo complesso. Si tratta di uno stanziamento diretto la cui entità fungerà sicuramente da volano per la ripresa”.



