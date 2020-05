Stop Serie A, Mattioli (pres. SPAL): “Possiamo ancora salvarci, pronti al ricorso”

C’è ancora molto caos per la ripresa della Serie A dopo lo stop del 9 marzo scorso per l’emergenza Covid-19. Mentre in Germania la Bundesliga è ricominciata nella giornata di ieri, altri campionati – come in Francia ed in Belgio – hanno invece deciso di dire stop definitivamente. In Italia la situazione è ancora in stand-by con al centro dell’attenzione il protocollo medico per la ripartenza.

Ai microfoni di Radio Uno ha parlato il presidente della SPAL Walter Mattioli: “Stop definitivo? Siamo pronti a dare battaglia, annuncio già i ricorsi ai tribunali sportivi in caso di retrocessione. Alla fine del campionato mancano ancora 12 partite e 36 punti e possiamo ancora salvarci, sono tanti punti. Pensiamo di potercela fare, lo abbiamo sempre fatto, e crediamo di farcela a differenza di altre squadre. Se torneremo in campo siamo pronti a dar battaglia perché siamo un gruppo forte e lotteremo”.



Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!