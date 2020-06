Suning, quattro anni e 700 milioni di euro nell’Inter: crescita e sviluppo di un progetto vincente

Si era partiti con Thohir, Kia Joorabchian, De Boer, Joao Mario e Gabigol. Ora ci sono Steven Zhang, Beppe Marotta, Lele Oriali, Antonio Conte, Romelu Lukaku e Christian Eriksen. Il 6 giugno 2016 Suning Holdings Group, guidata dall’imprenditore cinese Jindong Zhang, ha acquisito il 68,55% delle quote dell’Inter, dando inizio ad un progetto di crescita che oggi, esattamente quattro anni dopo, inizia a raccogliere i suoi frutti. Trofei non ne sono ancora arrivati, ma quelli sono il prossimo passo: per ben quattro stagioni, l’Inter è passata dall’essere una nobile (quasi) decaduta ad una potenza economico-finanziaria pronta a tornare a dominare in Italia.

Le risatine che accompagnavano – anche legittimamente – le prime scellerate operazioni di mr. Zhang nell’Inter sono ora totalmente sparite, così come sparite sono quelle prese in giro avanzate verso il figlio Steven, a seguito della sua discussa dichiarazione: “Schiacceremo tutto e tutti”. Dopo oltre 700 milioni di euro investiti nella società e un progetto di squadra e dirigenza di altissimo livello, il terrore che l’Inter sia pronta a tornare grande è insito nella mente di tutte le concorrenti. Juventus compresa.

