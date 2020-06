Tacchinardi racconta l’Inter: “C’è un problema strutturale: manca imprevedibilità”

L’ex cantrocampista di Juventus ed Atalanta, Alessio Tacchinardi ha rilasciato un’intervista in esclusiva a CalcioToday.it durante la quale ha parlato, tra le altre cose, anche della lotta scudetto, della situazione dell’Inter e di Antonio Conte.

Parlando della possibilità per la Juventus di allungare sulle rivali con la partita di stasera contro il Lecce ha detto: “Per la Juve si tratta di una piccola fuga. Ora può lavorare più tranquillamente, anche se un po’ di pressione fa bene. La squadra è più forte delle altre e magari alcune volte inconsciamente rallenta, quindi è meglio stare sempre sulla corda”.

Partendo dal deludente pareggio della Beneamata contro il Sassuolo di mercoledi scorso, l’ex calciatore bianconero ha preso spunto per commentare l’andamento dei nerazzurri in questo campionato: “Il distacco dalla vetta è importante, ma ancora non è finita. Secondo me l’Inter ha un problema strutturale, mancano giocatori imprevedibili che facciano la differenza. La squadra è schiava del suo gioco, Eriksen è un buon elemento, ma sono i campioni a fare la differenza”.

Infine, alla domanda su quale voto darebbe alla stagione del tecnico nerazzurro, nonché suo ex compagno di squadra Antonio Conte ha risposto: “Lui è un super allenatore, ma rispetto al lavoro svolto finora non posso dargli più di 6”.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!