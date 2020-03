Taglio degli stipendi, l’Inter valuta il modello Juve. Ma senza fretta

In attesa del nuovo vertice in conference call tra i vertici del calcio italiano, le società di Serie A si interrogano sulla questione stipendi dopo la decisione della Juventus di stoppare circa 33 milioni di euro di mensilità complessive e rimandare il resto al nuovo bilancio che partirà da luglio. Una soluzione che ha regalato enormi effetti benefici ai conti del club bianconero, necessaria vista la quotazione in borsa del club: temporeggiare avrebbe fatto perdere altri punti percentuali al titolo juventino che viene da un momento sicuramente non brillante. Gli altri ora studiano le prossime mosse.

Inter e Milan, secondo il quotidiano La Stampa, hanno valutato positivamente il piano della Juventus, ma ai vertici dei club milanesi non c’è urgenza d’intervento come a Torino visto che non sono quotati in borsa. L’idea è quella di arriverà indicativamente attorno alla data di Pasqua per capire se ci saranno margini per la ripresa: a quel punto si deciderà se procedere con un taglio simile a quello attuato dalla Juventus per modalità d’intervento o meno. Il problema si pone per società più piccole o per la Roma che ha un monte ingaggi molto alto ed è quotata in Borsa come la Juve.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!