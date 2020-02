Testa a testa tra Inter e Napoli per Kumbulla: il giocatore attende le mosse dei nerazzurri

Il Napoli riabbraccia Koulibaly, pronto al rientro in campo, ma rischia di salutarlo definitivamente già la prossima estate quando scatterà il testa a testa con l’Inter per le operazioni in ottica futura. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, i nerazzurri sarebbero in lotta con i partenopei per la firma di Marash Kumbulla.

Il difensore del Verona, protagonista nell’undici di Juric, è finito nel mirino degli azzurri già fulminei nell’assicurarsi l’acquisto di Amir Rahmani, anch’egli in arrivo dall’Hellas. Per il centrale classe 2000 il club di De Laurentiis vanta già un accordo con la società scaligera: resta da convincere il calciatore che è ancora in attesa di valutare le proposte in arrivo da Milano, con i nerazzurri pronti allo scatto. Osservatori in Italia anche dalla Premier per Marash Kumbulla, a metà strada tra Napoli e Inter per il suo personalissimo grande salto.

