TMW – Inter, Candreva convince tutti: pronto prolungamento del contratto

Buone notizie per Antonio Candreva. Secondo quanto riportato da TMW, infatti, per l’esterno nerazzurro sarebbe pronto un rinnovo di contratto fino al 2022. Un anno in più, quindi, alle stesse cifre di quello ancora in vigore, con scadenza nel 2021. Un grande salto di qualità in questa stagione per il calciatore azzurro, che con Antonio Conte sembra essere tornato al top della forma. Un legame con il tecnico barese che dura da anni, fin dai tempi della Nazionale.

Arrivato all’Inter nel 2016 dalla Lazio, pagato 21 milioni di euro, è risultato subito essenziale negli schemi nerazzurri, diventando preso un titolare inamovibile. Nella scorsa stagione il suo impiego, però, è stato decisamente più basso, tagliato spesso fuori da Matteo Politano. Ora, con l’arrivo di Antonio Conte, il calciatore classe ’87 è totalmente rigenerato, in una posizione che sembra ideale per lui, ossia il laterale di centrocampo. In questa stagione ha collezionato 4 gol e 6 assist in 26 presenze. Quanto basta per strappare un ulteriore contratto a circa 3 milioni di euro netti a stagione.

