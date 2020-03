TMW – Inter, è ora di puntare su Esposito! I vivai saranno protagonisti. Lautaro…

Complici infortuni e rosa corta numericamente in attaccante, Sebastiano Esposito si è trovato catapultato in un’incredibile realtà dalla scorsa estate. Il giovane attaccante dell’Inter infatti già dalle amichevoli del pre campionato ha iniziato ad entrare in prima squadra senza poi più uscire. Grazie amico del compagno Lukaku, Esposito ha trovato molto spazio per essere alla sua prima esperienza tra i “grandi”, dimostrazione della grande stima che il tecnico Antonio Conte nutre nei suoi confronti.

Alessandro Rimi – firma di TuttoMercatoWeb.com – ha analizzato la situazione del calciomercato in questi tempi di grande crisi per l’emergenza Covid-19: “Sarebbe delittuoso non regalare spazio e continuità a Sebastiano Esposito. Per il momento di stasi assoluta, per il ridimensionamento dei club e del calciomercato, per il taglio stipendi imminente e, non ultimo, per il talento smisurato del centravanti di Castellammare di Stabia. Nella prossima finestra di mercato cifre folli in stile Neymar o Mbappé non le spenderà nessuno: ecco perché Lautaro al Barcellona a oggi è un’ipotesi più improbabile che altro. I nerazzurri avranno l’opportunità di attingere a una Primavera splendente, Esposito è già dentro appieno, Lucien Agoumé potrebbe essere il prossimo”.





