Social – Toldo ricorda la vittoria dello Scudetto 2010: “E due! Seconda tappa verso il Triplete”

Giocò poco, ma c’era anche lui. C’era, eccome se c’era: arrivato al suo nono anno con la maglia dell’Inter – e ultimo da calciatore – Francesco Toldo conosceva l’Inter come i propri guanti da portiere. Non è poco, se si fa riferimento alla presenza da uomo-squadra e da uomo-spogliatoio, cose per le quali le zero presenze tra Serie A e Champions League nell’anno del Triplete possono passare in secondo piano.

E l’ex portiere nerazzurro, con un post sul proprio profilo Instagram, ha voluto proprio ricordare il secondo trofeo – su tre – vinto nel corso di quell’annata, il campionato di Serie A conquistato al termine di una soffertissima trasferta a Siena, che esattamente dieci anni fa regalava il diciottesimo Scudetto all’Inter che si proiettava a disputare la finale di Champions: “E due… 10 anni fa, 16 maggio 2010: Siena-Inter 0-1, seconda tappa verso il Triplete!”, scrive Toldo. Il ricordo rimane. E, come si dice, il meglio sarebbe dovuto ancora venire.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!