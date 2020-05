Tommasi (AIC): “Mi auguro che quello degli orari non diventi un problema. La salute prima di tutto”

Damiano Tommasi, presidente dell’AIC, ha parlato ai microfoni di Domenica Sport su Rai Radio 1 della ripresa del campionato e degli orari delle gare pomeridiane. Ecco le sue parole

RIPARTENZA E ORARI – “Il tema riguarda la tutela della salute e quello degli orari mi auguro non diventi un problema. Mi auguro si faccia una scelta logica, visto che bisognerà giocare tante partite in un breve lasso di tempo con le rose che rischieranno di trovarsi in difficoltà. Mi auguro si vada verso la tarda serata piuttosto che il tardo pomeriggio. Mi auguro non ci siano grossi ostacoli, altrimenti cercheremo di riflettere modalità per evitare questo. Non sono capricci o impuntature strumentali. Bisogna mettere nelle migliori condizioni possibili chi dovrà generare lo spettacolo“.

COPPA ITALIA – “La perplessità sono i pochi giorni di tempo fra semifinali e finale, anche nella tutela di chi va in campo. Due partite di coppa Italia obbligano le squadre a scendere in campo con le migliori formazioni possibili e questo rischia di far giocare tre partite in poco tempo agli stessi giocatoti. Spero si trovi una soluzione per dare più tempo di recupero“.

DIRETTA GOL – “Gol in chiaro? C’e’ un contratto firmato tra le televisioni e la Lega Serie A. L’accordo va tutelato, ma d’altra parte credo sia legittimo da parte del Governo cercare di evitare assembramenti permettendo ai tifosi di poter seguire le partite a casa. Penso si possa trovare una sintesi se broadcaster, Lega e Governo si siederanno insieme. Penso sia normale cercare soluzioni eccezionali in casi eccezionali“.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!