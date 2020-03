Tommasi: “Inter-Getafe? Non esiste un campo neutro con la pandemia”

Raggiunto ai microfoni dell’ANSA, il presidente dell’Associazione Calciatori Italiana Damiano Tommasi ha scelto di commentare dal suo punto di vista l’ipotesi avanzata dal direttore generale del Getafe in merito alla possibilità di recuperare il match con l’Inter su un campo neutro, non condizionato dall’emergenza Coronavirus.

“L’Organizzazione mondiale della sanità – racconta Tommasi – ha dichiarato la pandemia per il Coronavirus. Vuol dire che è assurdo parlare di campo neutro per il calcio. Siamo tutti coinvolti, purtroppo in questa emergenza non esiste campo neutro“. Queste, in sintesi, le parole del presidente dell’AIC: inutile, secondo l’ex calciatore, la scelta di un eventuale campo neutro che possa ospitare la sfida dei nerazzurri vista la situazione di emergenza che ha colpito l’Europa intera.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!