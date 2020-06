Tonali, grintoso in campo e silenzioso fuori: le parole del giovane con la testa sulle spalle per l’Inter

Ha in mano le chiavi del centrocampo del suo Brescia, è un pezzo pregiato sul mercato e a poco più di 20 anni sembra già un veterano: in due parole, Sandro Tonali. Il giovane talento delle Rondinelle si è concesso in un’intervista sulle pagine di Sportweek, nella quale emerge la maturità del numero 4 biancoblù: è pronto per il grande salto in una big, magari dai colori nerazzurri?

La serietà di Tonali si riesce a percepire dal suo pensiero sulla comunicazione da adottare con i media: “Quando diventi calciatore sul serio, ti insegnano a non parlare troppo con la stampa, ti spiegano cosa dire e cosa no. Il mio essere particolarmente silenzioso fuori dal campo è anche una questione di rispetto nei vostri confronti“.

In campo, invece, alza la voce come un vero leader: “Parlo molto, anche perché, tolti tre o quattro, il nostro è un gruppo giovane“. L’Inter ha trovato un diamante grezzo che si definirà da solo? Solo il mercato potrà dare una risposta, ma il diretto interessato sembra non aver dubbi sul suo futuro: “Ho realizzato neanche la metà di ciò che ho in mente, mi sento abbastanza forte da farcela. Sono sulla buona strada“.

