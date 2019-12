Top 11 degli U23 in Serie A: Lautaro il più caro, con lui in formazione anche un altro nerazzurro

Lautaro in cima alla lista ed un altro nerazzurro a rinforzare la formazione più costosa degli U23 della Serie A. C’è una grossa fetta di Inter nella top 11 stilata da Transfermarkt: il Toro è il primo della lista con i suoi 91,2 milioni di euro, con De Ligt della Juventus staccato di soli 6 milioni. In formazione anche Barella, chiamato a rinforzare il centrocampo dei giovanissimi.

Questa la formazione della Serie A U23: con Donnarumma (62,7 milioni) tra i pali, in difesa spazio ai milanisti Theo Hernandez (28,5) e Calabria sulle corsie esterne, con De Ligt ed il centrale della Viola Milenkovic in mezzo. A centrocampo Barella (51,3) con Fabian Ruiz del Napoli (68,4) ed il romanista Zaniolo (57) mentre in attacco Chiesa (68,4) e l’altro giallorosso Kluivert (28,5) completano il reparto offensivo con l’interista Lautaro (91,2). Due interisti nella top 11 dei giocatori U23 della Serie A e nerazzurri in vetta anche grazie al contributo dei suoi giovani.

