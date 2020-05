Totti tra Inter e mercato: “Nainggolan? Lo scambio con Zaniolo un testa o croce”

Incrocio di strade tra Inter e Roma in termini di mercato che abbracciano sia Nicolò Zaniolo che Radja Nainggolan. Nel corso di una diretta Instagram condivisa con il noto tifoso nerazzurro Paolo Bonolis, l’ex giallorosso Francesco Totti, bandiera del club della capitale, è tornato a parlare nello specifico dello scambio che ha portato il belga alla Beneamata.

“Per l’Inter è stato un po’ un testa o croce – ha detto Totti a Bonolis – nel momento in cui ha accettato lo scambio che coinvolgeva Nainggolan e Zaniolo. Si pensava che i nerazzurri potessero fare un affare cedendo un giocatore che non aveva trovato spazio”. In particolare, l’ex Roma si è soffermato a parlare proprio del talento della Nazionale: “A Roma ti portano in un attimo dalle stelle alle stalle. Zaniolo è forte, ma deve dimostrare ancora tanto perché è all’inizio. Solo dopo cento partite potremo giudicarlo”. Questo il disegno tracciato da Francesco Totti in merito all’ex nerazzurro ed allo scambio con Radja Nainggolan che ha portato il centrocampista belga alla corte di Spalletti.

