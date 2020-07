CdS – Traguardo storico per l’Inter: 3000 partite in Serie A, nessuno come i nerazzurri

3000. Un numero importante, a tratti immenso se lo si compara a delle partite di calcio; siamo abituati a ragionare in termini di 35/40 gare all’anno, ed aggiungere due zeri a queste cifre suona particolarmente strano. Non a caso, si tratta di un evento letteralmente unico, oltre che storico: l’Inter, con la sfida al Genoa di stasera, sarà la prima squadra della storia a tagliare il traguardo delle 3000 partite in Serie A.

Come ricordato dal Corriere dello Sport, infatti, i nerazzurri riusciranno in quest’atipica (almeno per il momento) impresa, viste le partecipazioni a tutti gli 89 campionati nella massima competizione italiana. La prima gara disputata in Serie A dai nerazzurri fu una trasferta a Livorno il 6 ottobre 1929: in panchina sedeva Arpad Weisz, mentre sul terreno di gioco mostrava il suo talento un 19enne Giuseppe Meazza.

