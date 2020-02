Trevisani: “Lautaro-Lukaku la coppia che mi diverte di più. Inter stanca? No, il Napoli è forte”

Intervenuto negli studi di Sky Sport 24 a pochi minuti dal fischio d’inizio della seconda semifinale di Coppa Italia tra Milan e Juventus, il famoso giornalista Riccardo Trevisani ha offerto la sua opinione sulle migliori coppie di attaccanti in Serie A, eleggendo la sua preferita tra Lautaro-Lukaku, Immobile-Caicedo e Cristiano Ronaldo-Dybala, guarda caso protagonisti di Inter, Juventus e Lazio in cima alla classifica.

La sua analisi: “Pjanic in questo momento si disturba da solo. E’ in un momento di fiacca e non ci si spiega il motivo. Quale coppia mi piace di più in Serie A? Lukaku-Lautaro mi stanno divertendo di più, sono quelli più complementari. Insieme sarebbero perfetti e complementari in qualsiasi squadra a due punte. Inter stanca? No, mi è sembrato forte in Napoli, squadra che ha battuto Liverpool, Juventus e Lazio”.

Sul momento dell’Inter: “Ha ha giocatori da recuperare come Sensi, Moses era alla terza partita, Lautaro tornava dopo la squalifica. Non era la solita squadra sia per demeriti propri, che per meriti di un grande Napoli che ha tolto spazi e possibilità. Giorno di riposo concesso da Conte? Sa anche lui che c’è l’Europa League, la Juventus, tanti impegni. In tanti hanno fatto la partita sottotono, ma i 4 gol contro il Milan hanno tolto energie. Eriksen? Sorpreso che non abbia giocato ieri sera, con la Lazio al 100% giocano Vecino-Brozovic-Barella”.

