TS – Asamoah pronto al rientro: il ghanese tra i convocati già contro il Napoli

Vicino alla convocazione per spazzar via tutti gli ultimi dubbi fisici. Kwadwo Asamoah punta il rientro già contro il Napoli dopo due mesi difficili per un infortunio fastidioso al ginocchio. Come riportato da Tuttosport, il giocatore si è allenato sia giovedì sia ieri ed ha già messo nel mirino un rientro soprattutto contro l’Atalanta a San Siro. Rientro tra i convocati al San Paolo, per la gioia di Conte che spera di riaverlo al più presto a disposizione.

Difficile vederlo in campo contro il Napoli dopo un’assenza di due mesi dal calcio giocato, ma il tecnico nerazzurro si gode uno dei suoi primi rinforzi invernali, aspettando le novità dal mercato. Tanti gli interrogativi soprattutto in corsia mancina per l’allenatore della Beneamata che, in attesa della stretta finale per rinforzare la fascia, è pronto a riabbracciare il ghanese. 20′ di campo contro la Roma in due mesi ed un brutto infortunio ormai alle spalle: Asamoah vicino al rientro, per la gioia di Conte e per far rifiatare Biraghi.

