TS – Barcellona, la crisi complica il piano Lautaro: l’affare con l’Inter rischia il rinvio di un anno

Ancora un ruolo chiave nell’economia calcistica e mondiale da parte di un’emergenza che, al momento, non conosce soste. Come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, l’affare tra l’Inter ed il Barcellona per Lautaro Martinez rischia il rinvio di un anno, per tutta una serie di ragioni analizzate dal quotidiano torinese.

I blaugrana continuano a pressare i nerazzurri ed il giocatore per il matrimonio calcistico con Messi ma, secondo Tuttosport, parlare oggi di un’operazione equivale ad un discorso da fantacalcio. Le big, in questi mesi di crisi che influenzeranno il panorama calcistico europeo, cercheranno di trattenere i propri campioni e per questo, in caso di cessione dell’argentino, l’Inter si troverebbe costretta a scalare diversi muri per raggiungere i vari obiettivi, da Aubameyang a Werner. Il Barcellona non ha intenzione di versare i 111 milioni cash alla Beneamata e prova a far leva sulle contropartite, ma i nomi in ballo non sembrano stuzzicare la dirigenza interista.

Altissime le valutazioni sia di Coutinho, che costa 90 milioni, sia di Semedo, vecchio obiettivo di Ausilio ma valutato oggi 40 milioni dai blaugrana. Per provare a rendere più agevole l’eventuale trattativa, secondo il quotidiano il Barcellona potrebbe pensare di girare proprio il brasiliano ex Liverpool in nerazzurro rispecchiando l’indennizzo versato oggi dal Bayern e confezionando un prestito biennale con 8,5 milioni a stagione nelle casse dei blaugrana ed un eventuale riscatto per una cifra vicina ai quaranta milioni. Scenario che però non andrebbe a risolvere i problemi dell’Inter: Coutinho non può essere il sostituto di Lautaro Martinez e la Beneamata farà di tutto per tenersi stretta il Toro.

