TS – Conte e l’Inter aspettano il vero Sensi: promesso il riscatto al Sassuolo

Un patto d’onore stipulato tra i due club ma anche la necessità di valutare al meglio ogni particolare per evitare problemi di grossa portata. Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’Inter sarebbe ancora al lavoro per decidere l’eventuale riscatto di Stefano Sensi. Il centrocampista, ancora di proprietà del Sassuolo, è stato l’assoluto protagonista dell’avvio di stagione della Beneamata fino alla sera dell’infortunio, patito contro la Juventus e dal quale non si è più ripreso del tutto.

Da quella notte di ottobre, il folletto dei neroverdi è ritornato in campo solo per otto gare, senza però tornare ai livelli espressi nella sua prima parte di esperienza con la Beneamata. 25 milioni sul piatto tra Inter e Sassuolo, in un riscatto promesso al club allenato da De Zerbi come in una sorta di accordo sulla fiducia. Marotta lo rispetterà ma dal giocatore si aspetta una nuova crescita, costante e senza intoppi di nessun tipo. Una volta risolti i problemi fisici, Conte lo metterà nuovamente alla prova misurandolo anche nel testa a testa con Eriksen per testare una nuova Inter, ancor più attrezzata per le grandi occasioni.

