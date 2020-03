TS – E’ la notte dei bomber! CR7 vs Lukaku: l’uomo record contro l’uomo squadra

E’ la notte del derby d’Italia: l’Italia questa sera – pur in situazione d’emergenza – tornerà a fermarsi per il big match di giornata: Juventus-Inter. In un Allianz Stadium a porte chiuse andrà in scena una sfida fondamentale per la lotta scudetto. All’andata finì 1-2 per la squadra di Maurizio Sarri grazie alle reti di Dybala ed Higuain.

Come riporta Tuttosport nel match del 6 ottobre a San Siro mancarono visita Romelu Lukaku e Cristiano Ronaldo, i due uomini simbolo di questa partita. Il portoghese è a caccia del 12° gol di fila in Serie A, il belga invece vuole segnare per la prima volta ai bianconeri dopo due gare entrambe a secco. Due simboli, due giocatori internazionali che scenderanno in campo per sfidarsi: uno per il suo record, l’altro per la sua squadra.



