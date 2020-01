TS – Eriksen come Sneijder: il danese ricorda per qualità e non solo l’eroe del triplete nerazzurro

Ormai è cosa nota: Christian Eriksen è l’obiettivo numero uno per l’Inter. I nerazzurri hanno già in mano l’accordo col giocatore in seguito ai vari incontri con agenti e legali del danese; manca solo l’ultimo step ovvero quello della trattativa con gli Spurs. Il Tottenham continua a fare resistenza e non si smuove dalla richiesta iniziale di 20 milioni ma Marotta è consapevole di avere il coltello dalla parte del manico, in quanto tra 6 mesi il giocatore andrebbe in scadenza e già dalle ultime uscite della squadra sta vivendo da separato in casa.

Sotto questo punto di vista ma non solo, il gioiello danese ricorda molto Wesley Sneijder: entrambi esclusi e indesiderati dalla propria tifoseria, come riportato da Tuttosport. L’olandese arrivò a Milano a completamento di quella macchina perfetta che è stata l’Inter di Mourinho; Eriksen potrebbe potenzialmente ripercorrere le sue orme e dare finalmente quell’iniezione di qualità di cui l’Inter ha veramente bisogno per potere competere con una Juve ormai egemone da anni in Italia.

I due giocatori possono essere accostati anche sotto il profilo tecnico; entrambi fantasisti, con una visione di gioco e una capacità di leggere le situazioni in campo fuori dal normale, piede educatissimo, grandi calciatori di piazzati e intelligenza tecnico-tattica superiore. L’unica divergenza che possiamo trovare è che mentre l’olandese calzava alla perfezione nella formazione creata da Jose Mourinho, Eriksen potrebbe aver bisogno di qualche tempo in più per assimilare i dettami di Antonio Conte.

