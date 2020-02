TS – Europa League, l’Inter costretta alla maxi trasferta in Bulgaria: venerdì il rientro a Milano

E’ chiaro che l’impegno dell’Europa League potrebbe incidere parecchio sulla lotta scudetto in casa Inter: la competizione europea non verrà sottovalutata dalla squadra nerazzurra che però potrebbe risentirne visto che si giocherà di giovedì.

Come riportato da Tuttosport infatti il doppio impegno di Europa League in programma contro il Ludogorets non sarà di facile gestione per Conte, soprattutto perché la gara di andata, a Razgrad, costringerà la squadra a una maxi trasferta: Lukaku e compagni partiranno mercoledì per la Bulgaria e tornerà a Milano solamente venerdì.

Dal campo all’aeroporto il percorso previsto in pullman è di circa un’ora e mezza e quindi il club ha valutato che la cosa migliore fosse dormire per due notti a Razgrad per ripartire venerdì, nonostante il fischio d’inizio sia fissato per le 18.55. L’Inter dunque tornerà a Milano a poco più di 48 ore dal match di San Siro di domenica 23 sera contro la Sampdoria.

