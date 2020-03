TS – Giroud-Vertonghen, l’Inter studia il doppio colpo: pronto lo sprint per il francese

Doppio colpo dalla Premier, per ovviare alle ricchezze di un mercato che non potrà garantire super mosse, soprattutto in entrata. L’Inter, secondo quanto raccontato da Tuttosport, non molla le due piste della Premier League, quelle legate ai nomi di Olivier Giroud e Jan Vertonghen. Entrambi si libereranno a parametro zero la prossima estate ed i nerazzurri sono pronti ad approfittare dell’occasione per evitare grandi esborsi e per assicurarsi due profili di tutto rispetto e di caratura internazionale.

Vertonghen rappresenta l’ultimo tassello che manca alla retroguardia di Conte, ovvero il centrale mancino esperto da affiancare a Bastoni per dare ancor più qualità e quantità alla difesa interista. Giroud invece corrisponde all’identikit di vice Lukaku in grado di caricarsi sulle spalle tutto il peso della squadra nei momenti di difficoltà. Entrambi protagonisti in Premier, il francese vanta in bacheca anche il successo al Mondiale di Russia 2018 con la sua Francia.

Due profili che sanno come vincere e sanno cosa vuol dire arrivare fino in fondo alle competizioni che contano – nel 2019 Vertonghen è stato finalista di Champions League con il suo Tottenham – e che possono dare l’ultimo ingrediente che manca all’Inter di Conte per diventare finalmente protagonista, ovvero l’esperienza internazionale. Nuovi contatti in settimana per l’attaccante, provando ad avvicinarlo ancor di più a Milano dopo l’accelerata di gennaio. Per il belga, molto dipenderà dalle intenzioni del giocatore: una volta deciso l’addio alla Premier, Marotta proverà l’affondo.



