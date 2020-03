TS – Il Bayern Monaco attende Perisic: riscatto per il croato post infortunio

Passato ricco di spunti, presente in salita ed un futuro zeppo di speranze. Ivan Perisic ha scelto il Bayern Monaco per rimettersi in moto dopo l’Inter e l’inizio di avventura è stato positivo e convincente. 22 presenze e 5 gol a segno per il croato fino al brutto infortunio alla caviglia che, secondo Tuttosport, non dovrebbe minare la scelta del club tedesco di riscattare il calciatore dai nerazzurri.

Diversi i fattori che potrebbero condizionare l’affare. Dalla scelta dell’allenatore, con Hans-Dieter Flick che lascerà a fine stagione, al costo del cartellino: 20 milioni per un calciatore di 31 anni non appaiono come una cifra astronomica per il Bayern, oltre ad essere una plusvalenza per l’Inter che lo tiene a bilancio per 6,5. Tante situazioni che spingono verso il sì per il riscatto del giocatore, con i nerazzurri che attendono di rimpinguare ulteriormente le proprie casse in vista del mercato estivo che si preannuncia già bollente.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!